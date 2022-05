Oroscopo Sagittario di oggi 12 e domani 13 maggio

Oroscopo Sagittario di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 12 maggio?

Sagittario

Con Mercurio in opposizione dai Gemelli, non rimuginate continuamente su ciò che dovete fare o dire, perché questo modo di agire vi rende nervosi e inconcludenti. Giove vi aiuta: sprizzerete ottimismo e passerete sopra ogni ostacolo, superando tutte le difficoltà. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Sagittario e per tutti i segni

