Oroscopo Toro di oggi 12 e domani 13 maggio

Toro

Saturno è ostile, meglio selezionare gli amici. Scegliete quelli che vi garantiscono rapporti più diretti, più veri. Allontanate chi è ambiguo ed enigmatico. Visto Urano nel segno, non sarà facile far comprendere il vostro bisogno di libertà, ma ce la farete. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Toro e per tutti i segni

