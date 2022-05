Oroscopo Vergine di oggi 13 e domani 14 maggio

Oroscopo Vergine di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 13 maggio?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Vergine

Siete alle prese con Nettuno nell’opposto segno dei Pesci, che forse vi farà incontrare qualcuno che vorrebbe farvi agire secondo i suoi desideri. State attenti! Se non sarete più discreti e riservati, rischiate di cacciarvi in qualche guaio. State in campana. Leggi anche l'Oroscopo di domani per la Vergine e per tutti i segni

© Riproduzione riservata