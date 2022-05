Oroscopo Capricorno di oggi 14 e domani 15 maggio

Oroscopo Capricorno di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 14 maggio?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Capricorno

La Luna permalosa in Bilancia tenderà al risveglio a farvi andare ogni cosa di traverso. Mettetevi d’impegno per prendere le cose per il verso giusto. Se dovete fare delle scelte inedite, avvaletevi del consiglio di un collega con maggiore esperienza.​ Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Capricorno e per tutti i segni

