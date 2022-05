Oroscopo di domani 15 maggio 2022 - Barbanera

Oroscopo di domani 15 maggio 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di domani 15 maggio

Ariete. 21/3 – 20/4

Il quadro astrale è davvero molto promettente. Sarete molto più motivati anche nelle imprese quotidiane e ne ricaverete maggiore soddisfazione. Grazie a Venere e a Giove in congiunzione, la vostra situazione finanziaria è in netta ripresa.

Toro. 21/4 – 20/5

Con le stelle del cielo odierno, alcuni eventi inattesi vi spingeranno a riconsiderare e rinnovare con nuove modalità questioni da tempo stagnanti. Siate comprensivi verso i problemi di un amico: niente inutili frasi di circostanza, offritegli un aiuto concreto.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Marte in Pesci è malmesso: aspettatevi in giornata molteplici impegni. Con il partner siate affettuosi, non potete solo discutere e fare richieste. Venere in sestile significa che non vi arroccherete su posizioni rigide e non polemizzerete di continuo.

Cancro. 22/6 – 22/7

A causa di Giove in quadrato, malgrado i vostri tentativi, per il momento non potrete sciogliere i nodi che vi impediscono di spiccare il volo come vorreste. C’è in vista anche una certa dispersività finanziaria. Dovete puntare sul buonsenso e sulla prudenza.

Leone. 23/7 – 23/8

Con Venere e Giove solidali, un rapporto complicato con un familiare potrebbe migliorare nel giro di poco tempo, se lo prenderete per il verso giusto. Sul lavoro saprete scegliere il collaboratore capace di farvi da spalla per raggiungere l’obiettivo anelato.

Vergine. 24/8 – 22/9

Se non sarete più discreti, riservati e strategici, rischiate di cacciarvi in qualche guaio, dato che Mercurio avverso ci mette lo zampino. Con Nettuno maldisposto, non ponetevi mete impossibili da conquistare. Fate un piccolo passo alla volta.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Saturno è in trigono, ma Venere e Giove dall’Ariete sono nemici: tenete sempre bene in mente il detto che chi ben comincia è a metà dell’opera… In amore dimostrarsi più arrendevoli e più disponibili vi aiuterà a favorire l’intesa e la complicità.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Con Urano in opposizione, non riuscirete subito a capire, se un incontro imprevisto vi porterà felicità o al contrario vi complicherà ulteriormente la vita. È importante osare per realizzare i vostri sogni. Dovrete però mettere alla prova la vostra tenacia.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Siate accorti, Nettuno è contrario, e non fatevi ammaliare da promesse che sapete bene che non potrebbero essere verosimili perché troppo strabilianti. Se siete single, lo charme di una persona vi ammalierà e inizierete a pensare a una storia seria e duratura.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Recentemente avete avuto forse troppo le mani bucate. Oggi fate un po’ di conti e limitate le spese dettate dall’impulso del momento. La Luna amica vi aiuta a trovare il giusto equilibrio tra le vostre esigenze e quelle della famiglia.

Acquario. 21/1 – 19/2

Saturno che staziona nel segno forse vi farà accorgere che il più delle volte vi troverete a fare le cose più per dovere che per piacere. Passerà… Avrete voglia di scansare responsabilità e appuntamenti, ma il pianeta ancora non ve lo permetterà.

Pesci. 20/2 – 20/3

Con il Sole in sestile a Nettuno, stanchi delle convenzioni, sceglierete amici a voi affini, che sapranno sostenere le vostreimprese, consapevoli delle vostre risorse. Avrete fiuto negli investimenti, ma oggi vi limiterete ad analizzare, considerare e tastare il terreno.

