Oroscopo Bilancia di oggi 15 e domani 16 maggio

Oroscopo Bilancia di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 15 maggio?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Bilancia

Saturno è in trigono, ma Venere e Giove dall’Ariete sono nemici: tenete sempre bene in mente il detto che chi ben comincia è a metà dell’opera… In amore dimostrarsi più arrendevoli e più disponibili vi aiuterà a favorire l’intesa e la complicità. Leggi anche l'Oroscopo di domani per la Bilancia e per tutti i segni

