Oroscopo Toro di oggi 16 e domani 17 maggio

Oroscopo Toro di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 16 maggio?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni:Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Toro

Mattinata un po’ agitata, il Sole infastidisce la Luna. Ci vorrà un po’ di tempo per dissolvere la tensione, poi con il passare delle ore il cielo si rasserenerà. Siete ansiosi di sperimentarvi su più fronti. Prima di lanciarvi in nuove imprese, non lasciate sospesi. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Toro e per tutti i segni

© Riproduzione riservata