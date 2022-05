Oroscopo di oggi 17 maggio 2022 - Barbanera

Oroscopo di oggi 17 maggio 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Ariete. 21/3 – 20/4

Con la Luna in Sagittario e in trigono a Venere nel vostro cielo, nella vita affettiva preparatevi ad accogliere nuovi amori o ad approfondire quelli già esistenti. Giove e Venere nel segno e la Luna in sestile: probabili incontri piacevoli anche con persone straniere.

Toro. 21/4 – 20/5

Urano vi pungola movimentando la vostra giornata, ma riuscirete lo stesso a mantenere una serenità di fondo abbracciati alle vostre emozioni. Nella vostra attività, però, il guizzo creativo regalatovi da Urano produrrà idee brillanti e originali.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Saturno prosegue la sua orbita favorevole nell’Acquario, continuerete quindi a intensificare e consolidare una storia d’amore durevole e tranquilla. Inoltre sarete selettivi e critici nella giusta misura, per accettare o scartare alcune proposte professionali.

Cancro. 22/6 – 22/7

Plutone continua il suo transito ostile. Fareste meglio a non dare credito a pettegolezzi e a tenervi alla larga da colleghi poco chiari e sfuggenti. Una persona stimata ed esperta si prodiga per voi dandovi un consiglio, ma difficilmente lo ascolterete.

Leone. 23/7 – 23/8

Con la Luna complice, opererete un significativo cambiamento in famiglia. Ciò facendo, allenterete le tensioni e i rapporti diventeranno più distesi e gratificanti. Saprete creare nella vecchia compagnia di amici un’invidiabile atmosfera frizzante e disimpegnata.

Vergine. 24/8 – 22/9

Per colpa della Luna di oggi, tenderete a non avere l’umore idealeper godervi le attenzioni del partner, che nonostante tutto saprà darvi nuovo entusiasmo. La Luna in Sagittario è dispettosa: una gran voglia di novità potrebbe rendervi un po’ nervosi, irrequieti.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Sarete infastiditi da un collega che procede con ritmi diversi dal vostro? Senza pensarci troppo, fermatevi e cercate di andare incontro all’altro per sintonizzarvi. Se state vivendo una relazione complicata, si presenteranno occasioni per mettere alla prova i vostri sentimenti.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Con Marte trigono al segno, l’organizzazione sul lavoro potrebbe causare un’accelerazione del ritmo e portarvi a risultati pratici poco definiti. Marte vi invita a non bruciate le tappe previste sulla vostra tabella di marcia. Ogni cosa a suo tempo.

Sagittario. 23/11 – 21/12

A causa di Marte in quadrato dai Pesci, uno scambio di pareri traamici potrebbe finire per creare un’incomprensione che poi però in breve supererete. Scegliete e agite come vi sembra meglio, ma non createvi troppe illusioni su cose che in realtà sono discutibili.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Vi metterete nei panni di qualcuno che è nel vostro cuore, comprenderete i suoi errori e problemi, e l’aiuterete a risolverli, con animo leggero e disinteressato. Incontrerete persone di spessore, affidabili, più adulte di voi, con cui impostare una collaborazione.

Acquario. 21/1 – 19/2

Urano mantiene ancora il suo aspetto negativo. Meglio procedere con i piedi di piombo nelle scelte che potrebbero influenzare in modo decisivo il vostro futuro. Un’amicizia potrebbe diventare amore, se saprete gestire la situazione con discrezione e oculatezza.

Pesci. 20/2 – 20/3

Se nella professione volete ottenere dei buoni risultati e concretizzare i progetti intrapresi, con Nettuno congiunto potete puntate sulla concretezza e sul buonsenso. Per affrontare una divergenza di opinioni con una persona cara, scegliete il confronto anziché lo scontro.

