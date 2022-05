Oroscopo Scorpione di oggi 18 e domani 19 maggio

Oroscopo Scorpione di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 18 maggio?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Scorpione

Saturno nemico forse creerà l’ennesimo contrattempo, che vi renderà tesi e ansiosi. Ma non dimenticherete che la calma è la virtù dei forti. Nella vostra attività affronterete di petto gli eventi gravosi che si dovessero presentare e ve la caverete bene. Leggi anche l'Oroscopo di domani per lo Scorpione e per tutti i segni

