Oroscopo di oggi 19 maggio 2022 - Barbanera

Oroscopo di oggi 19 maggio 2022

Oroscopo di oggi 19 maggio

Ariete. 21/3 – 20/4

Con la Luna che si quadra a Venere, vedrete all’orizzonte delle nuvole che non sciuperanno però la complicità e la profonda intesa con la persona amata. Approfittate dei favori di Saturno, che vi promette trattamenti prodigiosi ai denti, alle ossa, alla pelle.

Toro. 21/4 – 20/5

Un piacevole imprevisto farà prendere una piega più interessante alla vostra esistenza, soprattutto se ve la sentirete coraggiosamente di rischiare. Con il cielo di oggi aspettatevi una bella sorpresa. Un incontro piacevole o l’arrivo della mail attesa.

Gemelli. 21/5 – 21/6

C’è una bella armonia con chi appartiene al segno dell’Ariete e del Leone. Quando e se le idee divergeranno, troverete il modo per superare distanze e difficoltà. Se i vostri ritmi giornalieri, visto che Marte è malandrino, sono frenetici, datevi da fare per rallentarli.

Cancro. 22/6 – 22/7

La Luna in Capricorno vi tiene sotto tiro, ma con il sostegno di Urano, valorizzerete i talenti che sapete di possedere, ma che nascondete in un cassetto. La Luna e Plutone renderanno difficoltoso mettere in pratica le nozioni imparate negli ultimi tempi.

Leone. 23/7 – 23/8

Adottate uno stile di vita più sano. Sapete che state esagerando con le abitudini dannose, ma non riuscite a mettervi in riga. Siate meno indulgenti con voi stessi. Allontanate chi vi fa perdere tempo prezioso in chiacchiere. Invece di aiutarvi, vi sta facendo da zavorra.

Vergine. 24/8 – 22/9

La Luna in trigono non riuscirà a calmare gli animi. Possibili litigi con il partner. Uno vorrà andare incontro a nuove esperienze, l’altro vorrà impedirglielo. Condividere con il partner anche le incombenze quotidiane contribuirà ad accrescere la complicità.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Un familiare o un vecchio conoscente avranno bisogno di un vostro consiglio. Mettete, senza indugio, la vostra inventiva al loro servizio. Per sfondare sul lavoro, sarete disposti a fare interminabili riunioni e straordinari, ma la spunterete!

Scorpione. 23/10 – 22/11

Saturno è contro, ma non batterete ciglio: avete compreso che l’aumento delle responsabilità vi renderà più forti e capaci di consolidare i vostri risultati. Uno stile di vita più dinamico e una dieta sana ed equilibrata possono contribuire al vostro benessere.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Con Mercurio dispettoso dal segno dei Gemelli, sarete probabilmente distratti e dispersivi, e le vostre attività intellettuali e lo studio potrebbero risentirne. Dolci attenzioni saranno gli ingredienti giusti per trascorrere una giornata fra le braccia di chi amate.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Con le stelle di oggi, gestirete una situazione professionale complicata e ne uscirete vittoriosi, con buone occasioni anche per il prossimo futuro. Se dovete fare una scelta importante, Urano amico vi donerà le idee giuste per prendere la strada migliore.

Acquario. 21/1 – 19/2

Con la dolce metà, l’interesse reciproco è vivo ed evidente. Mercurio potrebbe aggiungere la ciliegina sulla torta con una comunicativa più sciolta ed efficace. Interpellate un esperto per effettuare dei massaggi calmanti sulla zona del plesso solare. Ne avete bisogno!

Pesci. 20/2 – 20/3

Con Marte nel vostro cielo, potreste dare via libera ad attività sportive che, oltre ad essere benefiche per il vostro fisico, possono ampliare il vostro entourage di conoscenze. Se vi stanno offrendo nuove possibilità, sappiatele cogliere al volo e sfruttarle al meglio. Coraggio!

