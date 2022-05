Oroscopo Scorpione di oggi 21 e domani 22 maggio

Oroscopo Scorpione di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 21 maggio?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Scorpione

Non siate cavillosi e pedanti, tutti possono commettere errori. Mettetevi nei panni degli altri e pensate a quante volte è capitato a voi di sbagliare. Contrattempi mandano all’aria i programmi. Non demordete: coglierete più avanti frutti più succosi. Leggi anche l'Oroscopo di domani per lo Scorpione e per tutti i segni

