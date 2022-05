Oroscopo Gemelli di oggi 22 e domani 23 maggio

Oroscopo Gemelli di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 22 maggio?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Gemelli

Nel pomeriggio, tenendo duro su certe posizioni, dovrete vedervela con le risposte poco gentili di un familiare che non condivide le vostre scelte. Avete tante richieste verso gli altri, ma non siete disposti a concedere ulteriori spazi della vostra disponibilità. Leggi anche l'Oroscopo di domani per i Gemelli e per tutti i segni

© Riproduzione riservata