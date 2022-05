Oroscopo Sagittario di oggi 22 e domani 23 maggio

Oroscopo Sagittario di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 22 maggio?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Sagittario

Marte è in quadrato dai Pesci: la routine continuerà ad essere alquanto impegnativa. Sarete messi nella necessità di sacrificare momenti di riposo e tempi lenti. Quando e se qualcosa non vi convincerà del tutto, mostrerete senza remore le vostre perplessità. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Sagittario e per tutti i segni

