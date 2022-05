Oroscopo Scorpione di oggi 23 e domani 24 maggio

Oroscopo Scorpione di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 23 maggio?

Scorpione

Avvertirete la pesantezza di Saturno, ma per fortuna la bella Luna nel segno dei Pesci porterà qualche sprazzo di sereno che vi rassicurerà. Se Saturno dovesse farvi saltare buona parte dei programmi, restate comunque calmi e concentrati. Leggi anche l'Oroscopo di domani per lo Scorpione e per tutti i segni

