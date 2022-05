Oroscopo Cancro di oggi 24 e domani 25 maggio

Oroscopo Cancro di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 24 maggio?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Cancro

A causa di Venere e Giove in quadrato, dovrete cavarvela da soli su diversi versanti. Con la pazienza e il consiglio di un amico esperto, ce la farete! Attimi di ansia per un lavoro che temete di non terminare in tempo, ma qualcuno vi tenderà una mano. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Cancro e per tutti i segni

