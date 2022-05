Oroscopo di oggi 24 maggio 2022 - Barbanera

Oroscopo di oggi 24 maggio 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Ariete. 21/3 – 20/4

Con Venere in sestile a Saturno, l’amore vi fa promesse che poi manterrà. Si creerà una fatata alchimia dei sentimenti e verranno realizzati i sogni in comune. Darete un taglio a situazioni che vi ripropongono sempre le stesse dinamiche che vi agitano non poco.

Toro. 21/4 – 20/5

Gli astri odierni condurranno in porto tutte le vostre iniziative. Sarete motivati a non gettare la spugna nei momenti difficili: così facendo, arriverete lontano. Un cambiamento improvviso in prima battuta vi spiazzerà, ma poi si rivelerà proficuo.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Approfittate del cospicuo appoggio di Venere e Giove nell’amico Ariete, per migliorare la vostra condizione economica. Datevi da fare! Condividere con chi amate anche le piccole incombenze quotidiane contribuirà ad accrescere la complicità.

Cancro. 22/6 – 22/7

A causa di Venere e Giove in quadrato, dovrete cavarvela da soli su diversi versanti. Con la pazienza e il consiglio di un amico esperto, ce la farete! Attimi di ansia per un lavoro che temete di non terminare in tempo, ma qualcuno vi tenderà una mano.

Leone. 23/7 – 23/8

Non rispondete ai colpi bassi di un collega con la stessa moneta. Siate collaborativi, abili, astuti e le circostanze evolveranno a vostro favore. Se sarete fiduciosi, anche le stelle contrastanti decideranno di sostenervi. Potete esserne più che certi.

Vergine. 24/8 – 22/9

Marte in opposizione dal segno dei Pesci vi stanca, ma Plutone in trigono vi permetterà di recuperare velocemente le energie di cui necessitate. Meglio non mettervi in gioco con collaboratori arrivisti. Anche da soli potrete mostrare quanto valete.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Venere e Plutone ostili segnalano un po’ d’instabilità negli affetti. È necessario un atteggiamento più comprensivo e meno sfuggente con chi vi è accanto. Non ha alcun senso dissimulare i vostri difetti con il partner: fatevi accettare per quello che siete...

Scorpione. 23/10 – 22/11

Con il battagliero Urano, un imprevisto potrebbe creare uno strappo difficilmente ricucibile con una persona che avete molto a cuore. Siate più accorti! Schiverete competizioni professionali nocive. Sceglierete una linea di condotta corretta e ineccepibile.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Metterete a frutto le buone chance regalate da Giove favorevole, anche se sapete già in partenza che faticherete a concretizzarle. Siate ottimisti! Con la persona amata il dialogo si farà sempre più intenso e costruttivo, e la sintonia perfetta.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Grazie alla Luna in sestile a Plutone, se c’è chi è sempre pronto a polemizzare, non scenderete sullo stesso piano, ma rimarrete guardinghi. Giove contro tende a ritardare la realizzazione dei progetti. Non vi resta che aspettare il momento giusto.

Acquario. 21/1 – 19/2

Venere crea un lucente sestile con Saturno congiunto. Se dovrete prendere una decisione, lo farete senza lasciarvi assalire da timori o batticuore. Saprete dare maggior credito alle idee provenienti dal vostro team di lavoro, con risultati ottimi.

Pesci. 20/2 – 20/3

Il cielo è benevolo per l’amore, l’amicizia, il lavoro e anche il portafogli! Sarete pure capaci di effettuare le scelte migliori in ogni ambito. Con la dolce metà esprimerete i vostri desideri, e stringendovi la mano li realizzerete senza indugi.

