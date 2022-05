Oroscopo di oggi 25 maggio 2022 - Barbanera

Oroscopo di oggi 25 maggio 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Ariete. 21/3 – 20/4

Con il Sole in sestile alla Luna e Marte che fa il suo ingresso nel vostro cielo, scorgerete nella routine il modo per renderla meno piatta e banale. Le stelle faranno prendere alla giornata una piega diversa e assai più divertente di quanto pensavate.

Toro. 21/4 – 20/5

Con Mercurio in trigono a Plutone, direte anche quello che sarebbe meglio tacere, pur di coinvolgere un amico nella realizzazione di un sogno. Avrete lucidità e rapidità mentale, doti con cui in qualsiasi circostanza saprete cogliere ciò che cercate.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Il Sole in sestile alla Luna vi renderà molto concreti. La spontaneità, per quanto a volte possa indurvi in errore, è sempre meglio della freddezza. Saturno benevolo vi addestrerà a migliorare la capacità di affrontare le varie realtà della vostra vita.

Cancro. 22/6 – 22/7

Basta procedere con i paraocchi! Le situazioni cambiano e le persone con loro, non potete pretendere di fermare il tempo e mantenere tutto com’era. Se sarete agitati, incolpate Marte! Fate qualche pausa per riposarvi: è fondamentale per il benessere.

Leone. 23/7 – 23/8

Grazie a Venere, Marte e Giove, non smetterete di perdere tempo con rapporti affettivi complicati. Vedrete sbiadire le incertezze e alimenterete l’entusiasmo. Con queste stelle così favorevoli, potrete circondarvi di coloro che vi apprezzano.

Vergine. 24/8 – 22/9

Nettuno è ostile: fate attenzione agli errori di valutazione nei vari ambiti della vostra esistenza. Prestate cautela anche nell’accettare i consigli di conoscenti. Non siate troppo esigenti con il partner, e ricordate: “Chi troppo vuole, nulla stringe...”.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Con la Luna e Marte in opposizione dall’Ariete, sarete coinvolti in attività dai ritmi frenetici. In vista anche qualche noia per guasti tecnici o intoppi vari. A causa di Giove nemico, controllate la dieta alimentare: potrebbe indurvi a eccessi poco salutari.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Saturno in quadrato dal segno dell’Acquario vi creerà qualche ostacolo, che metterà alla prova la vostra costanza e la forza di volontà per andare oltre. Se spesso vi sentite affaticati, a causa del ritmo delle vostre giornate durante le quali girate come trottole.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Per merito di Venere e Giove che vi proteggono amorevolmente, negli affetti e nella carriera avrete più possibilità di fare centro, raddrizzando il tiro. Attrarrete come calamite persone positive, gioiose e ottimiste, e passerete insieme momenti piacevoli.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Con Mercurio in trigono a Plutone, sul lavoro procederete cercando il dialogo. Avrete un’eccellente prontezza nel trovare soluzione ai problemi. Nell’attività è arrivata l’ora di attualizzare procedure, rinnovare tecniche e metodi nell’operare.

Acquario. 21/1 – 19/2

Con Saturno nel segno, una persona a voi molto vicina vi farà guardare una questione che vi assilla da tempo da un altro punto di vista e presto la risolverete. Qualcuno che avete appena conosciuto si rivelerà un amico su cui poter contare.

Pesci. 20/2 – 20/3

Grazie all’aiuto di Urano in Toro, supererete gli ostacoli pratici che state incontrando nell’attuazione di un programma molto ambizioso. Asseconderete questo Urano che vi fa guardare con simpatia ai cambiamenti. Briose novità in vista.

