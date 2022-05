Oroscopo Toro di oggi 25 e domani 26 maggio

Oroscopo Toro di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 25 maggio?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni:Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Toro

Con Mercurio in trigono a Plutone, direte anche quello che sarebbe meglio tacere, pur di coinvolgere un amico nella realizzazione di un sogno. Avrete lucidità e rapidità mentale, doti con cui in qualsiasi circostanza saprete cogliere ciò che cercate. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Toro e per tutti i segni

© Riproduzione riservata