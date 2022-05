Oroscopo Bilancia di oggi 26 e domani 27 maggio

Oroscopo Bilancia di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 26 maggio?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Bilancia

Non vi preoccupate, se provate un forte senso d’inquietudine: sono Venere, Marte e Giove ostili, che vi creano ansia e agitazione, ma presto tutto passerà. Marte opposto vi metterà l’argento vivo addosso. Vi aspetta una giornata dinamica, ma anche stancante. Leggi anche l'Oroscopo di domani per la Bilancia e per tutti i segni

