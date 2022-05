Oroscopo di oggi 26 maggio 2022 - Barbanera

Oroscopo di oggi 26 maggio 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Ariete. 21/3 – 20/4

Con la Luna in sestile a Saturno, avrete tante chance di incontro che all’inizio sembreranno superficiali, ma poi si riveleranno solide e di spessore. Usate la strategia dell’attesa: aspettate l’occasione per esprimere e fare le cose giuste al momento giusto.

Toro. 21/4 – 20/5

Non siate troppo spigolosi con la dolce metà: a tutti può capitare di sbagliare. La vostra sensibilità potrà anzi offrirle un’opportunità di riflessione. Avrete la possibilità, grazie a un familiare, di introdurvi in ambienti nuovi e occuparvi di realtà innovative.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Fate una bella sorpresa al partner, un regalo speciale. Volete farvi perdonare: negli ultimi tempi, a causa degli impegni, l’avete un po’ trascurato. Vivrete il presente, accollandovi oneri e assumendovi responsabilità, che siano piacevoli oppure no.

Cancro. 22/6 – 22/7

La giornata sarà un po’ inquieta per colpa della Luna dispettosa in Ariete, che si divertirà a crearvi qualche intoppo che però supererete rapidamente. Meglio non competere con chi già in partenza sapete che ha maggiori esperienze e capacità delle vostre.

Leone. 23/7 – 23/8

Le stelle continuano a brillare, soprattutto per i vostri affari di cuore. Sarete bendisposti verso gli altri, e instaurerete amicizie stimolanti. Con l’ausilio di Venere, Marte e Giove, riconsidererete con occhi diversi alcuni fatti della vostra vita.

Vergine. 24/8 – 22/9

Se la vostra professione non vi soddisfa in pieno, state all’erta, perché potrebbero presentarsi delle occasioni finora impensabili. Siate però cauti nelle decisioni. Con l’intervento benefico di Urano, risolverà una delicata questione economica.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Non vi preoccupate, se provate un forte senso d’inquietudine: sono Venere, Marte e Giove ostili, che vi creano ansia e agitazione, ma presto tutto passerà. Marte opposto vi metterà l’argento vivo addosso. Vi aspetta una giornata dinamica, ma anche stancante.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Nettuno che illumina il vostro cielo vi sta regalando un’intuizione potente ed estremamente proficua. Approfittatene per espandere i nuovi contatti. Circostante favorevoli vi porteranno a incrementare la già notevole fiducia che nutrite in voi stessi.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Osate: Venere, Marte e Giove vi guideranno. Potrete così mettere a frutto la fantasia in attività anche un po’ inusuali, e ne trarrete vantaggi e piacere. Dopo aver preparato la riscossa, è giunta l’ora di agire con grinta e coraggio. Dunque, datevi da fare!

Capricorno. 22/12 – 20/1

Occhio all’incostanza, con Marte e Giove in quadrato, è possibile che risultiate poco lineari: un minuto vorrete una cosa, un minuto dopo il contrario. Marte è nemico dal segno dell’Ariete: fate attenzione a come maneggiate ferri da stiro e coltelli.

Acquario. 21/1 – 19/2

Grazie alla Luna in sestile a Saturno, vi capiterà di sbloccare situazioni in sospeso, puntando su un netto recupero della vostra determinazione. Anche se non state realizzando le vostre alte aspirazioni, avrete lo stesso delle belle soddisfazioni.

Pesci. 20/2 – 20/3

Plutone continua a sorridervi. Vivrete cambiamenti creativi e significativi nei vostri ambienti usuali: in famiglia, nel giro delle amicizie, al lavoro. Riceverete sinceri e gratificanti apprezzamenti da una persona che avete appena conosciuto.

