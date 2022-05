Oroscopo di domani 29 maggio 2022 - Barbanera

Oroscopo di domani 29 maggio 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di domani 29 maggio

Ariete. 21/3 – 20/4

Con Marte congiunto a Giove, troverete lo spazio e gli strumenti giusti per uscire allo scoperto e battervi per quello che maggiormente desiderate. Potreste partire con un amico, ma sceglietelo che sia in sintonia con i vostri gusti e aspettative.

Toro. 21/4 – 20/5

Vivendo questa giornata con una comitiva simpatica, in modo più leggero e finalmente libero da rigide programmazioni, vi sentirete subito meglio. Le stelle del vostro cielo vi aiuteranno a circondarvi di gente nuova, a intraprendere nuove esperienze.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Avrete fiuto negli affari e vi concederete serenamente alcuni piaceri, come migliorare i comfort casalinghi, acquistare libri, viaggiare. Giove e Saturno daranno il consenso a nuovi programmi, che saprete consolidare guardando al futuro.

Cancro. 22/6 – 22/7

La Luna in Toro in sestile non riuscirà del tutto ad attutire l’effetto negativo di Giove. Avrete a che fare con un gran numero di impegni e situazioni stressanti. Marte è in agguato: la gelosia potrebbe condizionare, non sempre piacevolmente, il ménage a due.

Leone. 23/7 – 23/8

Dato che Venere vi ostacola, fate in modo che la comprensione prenda il posto della diffidenza che ultimamente sta disturbando la vostra coppia. State per centrare il bersaglio, ma all’ultimo un imprevisto potrebbe cambiare le carte in tavola.

Vergine. 24/8 – 22/9

La Luna, Mercurio, Venere e Urano bendisposti, facendo leva sull’estro e sull’ingegnosità, porranno delle solide basi per realizzare idee di successo. Non traete conclusioni affrettate su una persona appena conosciuta. Occhio a distrazioni e abbagli!

Bilancia. 23/9 – 22/10

Marte vi infastidisce dall’Ariete: pur avendo sempre bisogno di tempo per decidere, vi sentirete pungolati e spronati ad agire con prontezza. Con Giove avverso, forse avrete qualche difficoltà a comprendere gli altri e a farvi voi stessi capire.

Scorpione. 23/10 – 22/11

A causa di Urano in opposizione, dovrete fronteggiare velocemente degli imprevisti, pur non avendo oggi l’elasticità necessaria per adeguarvi alle novità. Mercurio in aspetto sfavorevole acuirà la vostra ironia, che potrebbe diventare alquanto pungente.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Dolci attenzioni e tanta passione saranno gli ingredienti giusti per trascorrere ore piacevoli tra le braccia del partner. Ottime prospettive d’intesa. Se lo desiderate, con Giove benevolo potrete concludere ottimi affari, compravendite, investimenti.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Grazie alla Luna in trigono a Plutone, porterete acqua al vostro mulino con un atteggiamento più aperto, comprensivo e usando l’arte della diplomazia. Giove ostile dall’Ariete vi infonderà qualche incertezza sulla solidità di alcune vostre convinzioni.

Acquario. 21/1 – 19/2

Liberarvi dalla zavorra di quello che non amate più faciliterà l’andare incontro alle cose che, in questo momento, ritenete invece per voi prioritarie. Con la Luna quadrata a Saturno, mettete in atto piccoli diversivi, per sfuggire il solito tran tran.

Pesci. 20/2 – 20/3

Per merito di Urano alleato, porterete a compimento i cambiamenti di cui c’è bisogno sul lavoro. Via libera a progetti con le tecnologie d’avanguardia. Venere nell’amico Toro finalmente vi permetterà di far risplendere le vostre qualità umane e creative.

