Oroscopo Leone di oggi 29 e domani 30 maggio

Leone

Dato che Venere vi ostacola, fate in modo che la comprensione prenda il posto della diffidenza che ultimamente sta disturbando la vostra coppia. State per centrare il bersaglio, ma all’ultimo un imprevisto potrebbe cambiare le carte in tavola. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Leone e per tutti i segni

