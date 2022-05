Oroscopo Scorpione di oggi 29 e domani 30 maggio

Oroscopo Scorpione di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 29 maggio?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Scorpione

A causa di Urano in opposizione, dovrete fronteggiare velocemente degli imprevisti, pur non avendo oggi l’elasticità necessaria per adeguarvi alle novità. Mercurio in aspetto sfavorevole acuirà la vostra ironia, che potrebbe diventare alquanto pungente. Leggi anche l'Oroscopo di domani per lo Scorpione e per tutti i segni

