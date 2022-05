Oroscopo di domani 31 maggio 2022 - Barbanera

Oroscopo di domani 31 maggio 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di domani 31 maggio

Ariete. 21/3 – 20/4

Novità in vista per le finanze personali, potrete così appianare eventuali debiti o situazioni tenute in sospeso, ed elaborerete programmi nuovi per il futuro. Chiarirete circostanze poco limpide, che rischiano di farvi perdere tempo e soprattutto la serenità.

Toro. 21/4 – 20/5

Giornata in cui avvertirete che gli obblighi quotidiani potrebbero incidere sulla vostra spontaneità e sullo stato d’animo. E vorrete liberarvene velocemente. Confidatevi con la dolce metà, senza però tediarla e appesantirla troppo con i vostri dubbi o timori.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Con la Luna nel segno quadrata a Nettuno e in trigono a Saturno, risentirete di repentini alti e bassi. Il primo a farne le spese sarà probabilmente il partner. Un momento di tranquillità con chi amate sarà utile per sbrogliare le incomprensioni e ristabilire l’armonia.

Cancro. 22/6 – 22/7

A causa di Plutone in opposizione, se una questione non vi convince, non prendetela in carico e lasciate che siano altri ad assumersene la responsabilità. Una persona amica, e molto capace, vi sosterrà con riflessioni e confronti di opinione preziosi.

Leone. 23/7 – 23/8

Forse la risposta di lavoro che aspettate con trepidazione sarà ritardata da Saturno, ma Giove continua a proteggervi: arriverà e vi renderà euforici. Giove e Saturno influenzeranno anche l’amore: vorrete vivere spensierati, ma dovrete tornare alla realtà.

Vergine. 24/8 – 22/9

La Luna si diverte a pizzicarvi, e il vostro umore si fa grigio. Ma fortunatamente un amico vi verrà in aiuto con un invito e una chiacchierata costruttiva. Non state dietro a mete impossibili, scegliete senza esitare la strategia dei passi piccoli ma sicuri.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Belle soddisfazioni sul fronte professionale. Grazie a Saturno bendisposto, riceverete dimostrazioni di stima per la vostra costanza, assiduità e coerenza. Ricordate che Saturno, dal segno dell’Acquario, favorisce le unioni stabili e anche i matrimoni.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Utilizzando il vostro estro e l’inventiva per risolvere gli imprevisti che Urano contro si diverte a crearvi, tutto sembrerà più semplice da affrontare. Con Mercurio in aspetto fastidioso, non permettete che qualcuno metta il naso nei vostri affari.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La Luna e Nettuno sfavorevoli vi rendono un po’ troppo scettici e dubbiosi. Non esitate a ricercare la compagnia dei vostri cari, i soli capaci di rassicurarvi. Anche se siete un po’ scontrosi, gli altri sembrano non notarlo, sempre pronti a perdonarvi con un sorriso.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Venere e Urano che transitano nell’amico Toro potrebbero preparare una bella sorpresa per i single che sono in attesa del grande incontro della vita. Chi è in cerca dell’altra metà della mela saprà misurarsi in un ruolo nuovo, che accrescerà l’autostima.

Acquario. 21/1 – 19/2

Per merito della Luna in Gemelli che fa l’occhiolino a Saturno nel vostro cielo, nella coppia preferirete condizioni che diano la sicurezza della continuità. Farete un figurone! Conquisterete il cuore di qualcuno che fino ad ora era riuscito a resistervi...

Pesci. 20/2 – 20/3

Con la Luna in quadratura a Nettuno, incontrerete persone affascinanti con le quali vi scambierete belle emozioni, ma non fate sogni ad occhi aperti. Lasciate stare le tentazioni: rischiereste di illudervi. Non mandate all’aria ciò che avete costruito negli anni.

