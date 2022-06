Oroscopo di oggi 6 giugno 2022 - Barbanera

Oroscopo di oggi 6 giugno 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 5 giugno

Ariete. 21/3 – 20/4

Sentimentalmente siete in pieno fermento. L’umore risente delle numerose piacevoli novità. Scelte decisive con qualche conflitto nel lavoro. Inseguite il potere, visti gli appoggi. Difficoltà superabili in équipe: i colleghi vi indicano la giusta direzione.

Toro. 21/4 – 20/5

La Luna in Vergine è un vero toccasana per risolvere i problemi pratici. Forma pimpante, notizie rassicuranti per la salute dei vostri amici animali. Efficienti e rapidi nell’agire, vi impegnerete per mettere ordine, spazzando il campo dal superfluo.

Gemelli. 21/5 – 21/6

A causa della Luna in Vergine, le vostre iniziative professionali almeno temporaneamente sono soggette a uno stop. Impedimenti e cavilli. Una questione familiare affrontata con troppa leggerezza, vostro malgrado, necessita di essere rivista.

Cancro. 22/6 – 22/7

Grazie a una buona dose di concretezza, lavorare oggi non vi pesa, tanto più se in ballo ci sono traguardi ambiziosi o richieste da inoltrare. Tenerezza e buonsenso ristabiliscono la pace e favoriscono l’intesa, sia in famiglia sia al lavoro.

Leone. 23/7 – 23/8

Cercate di badare al sodo e di non perdervi in progetti nebulosi, magari dietro consiglio di un amico, piuttosto consolidate le certezze acquisite. Potrete smaltire buona parte degli impegni arretrati e sbrigare con successo incombenze “noiose” ma necessarie.

Vergine. 24/8 – 22/9

Intestardirvi contro gli ostacoli in questo momento non giova alla vostra economia. Meglio fare un passo indietro per non sprecare tempo e risorse. Inconvenienti e tensioni per chi è in partenza: fronteggiateli con razionalità e più organizzazione.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Sarete propositivi, e pronti a muovervi con entusiasmo e ad abbandonare qualche abitudine nociva. Qualcuno a voi vicino chiede conforto. Migliorate la qualità del rapporto, esprimendo con estrema sincerità emozioni, bisogni, debolezze.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Ottime premesse per l’amore, specie se chi vi interessa bazzica il vostro ambiente di lavoro. Tutto procede secondo i programmi. Che sollievo! Pregustate le mille avventure che vi aspettano in viaggio. A detta delle stelle, tornerete innamorati cotti.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Come una doccia fredda, contrattempi e malintesi intervengono a spegnere i vostri bollori. Risultato: nervosismo, umore nero e insofferenza. Laddove occorrerebbe ordine e sistematicità, apparite sconclusionati e del tutto privi di senso pratico.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Giornata ideale per pianificare le vacanze, ritemprarvi a contatto con la natura, praticare sport, “coccolarvi” con le cure termali. Vi attendono conferme da parte del vostro entourage, bei successi e serenità nella vita di relazione.

Acquario. 21/1 – 19/2

Dopo la baraonda dei giorni precedenti, un attimo di pausa per fare il punto della situazione, prendendo in esame anche le esperienze del passato. Occupatevi di casa, faccende e finanze. Tirando le somme, potreste scoprire una piacevole sorpresa.

Pesci. 20/2 – 20/3

Sarà per la stanchezza oppure perché la Luna è storta: di fatto avete un diavolo per capello! Recuperate la reale prospettiva delle cose. Tentare di farvi ragionare è tempo sprecato, meglio darvi corda e aspettare che passi... la bufera.

