Oroscopo di oggi 8 giugno 2022 - Barbanera

Oroscopo di oggi 8 giugno 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Ariete. 21/3 – 20/4

Preparatevi a cambiare idea in merito a una situazione. Benvenuta all’elasticità, che è affine all’intelligenza, indispensabile per la crescita. Un insperato colpo di fortuna apporterà nuove entrate. Un bel viaggio con chi amate per spezzare la routine.

Toro. 21/4 – 20/5

Una combinazione di vari fattori contribuisce a mettervi di buonumore. Gratificazioni professionali, introiti inattesi e consensi in società. Determinati ed efficienti, oggi vi dedicherete a sistemare alcune questioni lasciate finora in sospeso.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Mercoledì altalenante, però il lavoro rimane un punto fermo e la vostra capacità di tenere fede agli impegni assunti un buon lasciapassare. Affidabilità e promesse mantenute garantiscono una buona tenuta delle vostre quotazioni in famiglia.

Cancro. 22/6 – 22/7

Giornata sorridente con la Luna alleata di Mercurio che rende il partner espansivo e affettuoso. Giocate bene la partita, potete strappare promesse. Grazie a una logica finissima, chiudete brillantemente una trattativa con chi sembrava un osso duro.

Leone. 23/7 – 23/8

Ritmo sostenuto per quanto riguarda l’attività. Soddisfacente sotto il profilo della professionalità, che vi vale l’apprezzamento dei colleghi. Sul fronte del cuore, silenzio assoluto. Ma il vostro cucciolo, compagno fidato, vi accoglie festoso.

Vergine. 24/8 – 22/9

La Luna nel vostro segno è appoggiata da due astri di salda tenuta. Ben poco può l’azione irritante di Nettuno contrario, siete forti e motivati. L’essenziale, nei rapporti da tenere con gli altri, è conservarsi chiari, autentici e soprattutto sinceri.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Non pretendete troppo, quando le circostanze non sono del tutto a favore. Seguite le indicazioni che la vita quotidianamente vi offre. Se l’isolamento non è motivato dalla necessità di riflettere, evitate di escludere chi vi vuole bene.

Scorpione. 23/10 – 22/11

La Luna in Vergine benevola e armonica a Plutone rimette le cose al loro posto. Un intuito lucido e penetrante rende possibile ogni traguardo. Affrontate con saggezza la vita, ascoltando solo chi conoscete e stimate: vi indirizzerà per il meglio.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La Luna e Nettuno vi tengono inchiodati al dovere, alle prese con grane da risolvere. L’unica consolazione è che la dedizione sarà ben remunerata. Cercasi metodo, ordine, senso pratico. Afferrateli se li avvistate, oggi ne avrete davvero bisogno.

Capricorno. 22/12 – 20/1

In trigono a Mercurio e a Plutone, la Luna in Vergine ricompone i contrasti, appiana i malintesi, offre l’opportunità di un viaggio “conciliatore”. Avrete la possibilità di chiarire delle faccende in ambito amoroso o familiare, non perdetela per orgoglio.

Acquario. 21/1 – 19/2

Giornata senza appoggi, ma fortunatamente anche senza detrattori. Tutta da inventare: a voi condurla nella direzione desiderata. Grandi pulizie, un po’ di shopping, tanto per non perdere l’abitudine, e yoga, meditazione a volontà.

Pesci. 20/2 – 20/3

Benché aspetti favorevoli la rendano meno pungente del solito, la Luna di passaggio nella Vergine porta con sé qualche gatta da pelare. Multe scampate per il rotto della cuffia. Fatevi perdonare le intemperanze, spiegando ciò che vi turba.

