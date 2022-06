Oroscopo di oggi 9 giugno 2022 - Barbanera

Oroscopo di oggi 9 giugno 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 9 giugno

Ariete. 21/3 – 20/4

Creatività, impeto, desiderio di esprimervi. I numeri li avete tutti per realizzare grandi progetti, ma come i veri eroi, farete ogni cosa da soli. Prendetevi la responsabilità di agire, però senza la pretesa di ottenere subito tutto quello che volete.

Toro. 21/4 – 20/5

Qualche dissidio per questioni di interesse, tuttavia il vostro umore positivo lascia emergere idee brillanti nel settore professionale e finanziario. Situazione in evoluzione, ma bisogna saperla gestire con metodo, organizzazione e molta calma.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Un giovedì frizzante e vitale, da cui potrete attingere energie per il lavoro e il rapporto amoroso. Avrete molte opportunità, perciò datevi da fare. Anche se nulla vi viene regalato, i possibili risultati superiori alla media ve li conquisterete sul campo.

Cancro. 22/6 – 22/7

Tenete a freno il vostro orgoglio e, ammettetelo, anche la suscettibilità. Potrete così muovervi con agio, dandovi il permesso di essere come siete. Non è ora di mettere in conto programmi ambiziosi. Limitatevi ai compiti di routine, manca la voglia.

Leone. 23/7 – 23/8

Ottime notizie per chi ha una causa legale in corso. Nuovi elementi depongono a favore di una soluzione vantaggiosa per i vostri interessi. Gli attriti con i collaboratori non sono risolti, ma grazie all’umore conciliante, il clima si distende.

Vergine. 24/8 – 22/9

Accettate serenamente un confronto di opinioni. Non irrigiditevi sulle vostre posizioni, anche se vi sembrano più lungimiranti di quelle altrui. I rapporti con l’ambiente creano tensioni? Forse pretendete troppo. Mantenete uno stato d’animo sereno.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Capacità di adattamento e un pizzico di opportunismo, le risorse su cui puntare per trarre il meglio da eventuali evoluzioni in ambito professionale. Non è giornata per togliervi qualche sassolino dalla scarpa, finireste per combinare dei pasticci.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Il lavoro vi riserva gradite sorprese e potrà davvero cambiarvi in meglio la vita, se saprete abbandonare i sospetti, gli atteggiamenti prevaricatori. Non opponete resistenza al vento di rinnovamento che investe la sfera affettiva. Un colpo di fortuna!

Sagittario. 23/11 – 21/12

La Luna riequilibra le emozioni e vi rimette subito in riga. In compagnia degli amici ritrovate voi stessi. Comunicazione fluida con l’ambiente circostante. Una questione legale ingarbugliata o la contestazione di una multa si evolvono a vostro vantaggio.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Qualche intoppo oggi è prevedibile. Non perdete mordente: rischiate di smarrirvi a pochi metri dal traguardo. I problemi si supereranno. Un temporaneo calo di determinazione e costanza non desta preoccupazioni. Umore conflittuale.

Acquario. 21/1 – 19/2

Un duello all’arma bianca fra la dolce metà e gli amici, e voi nel mezzo? Potendo date un colpo al cerchio e uno alla botte, altrimenti defilatevi. Rapporti burrascosi con il partner? Forse pretendete troppo e lo pretendete subito. Ammansitevi...

Pesci. 20/2 – 20/3

Evitate antagonismi nella carriera: sta per arrivare anche per voi l’ora di riscuotere i meritati successi. Una gita con la famiglia. Una pausa di riflessione potrebbe produrre dei buoni frutti, in termini di intuizioni e soluzioni.

