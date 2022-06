Oroscopo Cancro di oggi 10 e domani 11 giugno

Oroscopo Cancro di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 10 giugno?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni:

Oroscopo di Barbanera di oggi

Cancro

In quadratura a Plutone, la Luna crea disagio nella vostra sfera emotiva già ipersensibile per natura, scatenando qualche contesa nella coppia e nell’attività. Incomprensioni e contrattempi a livello legale. Lunghi iter burocratici e ritardo nella riscossione di crediti. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Cancro e per tutti i segni

