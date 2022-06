Oroscopo di oggi 10 giugno 2022 - Barbanera

Oroscopo di oggi 10 giugno 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 10 giugno

Ariete. 21/3 – 20/4

Nella disputa tra la Luna e Plutone, a fare da pacieri intervengono gli amici, i quali promuovono il dialogo per esprimere emozioni e desideri. Le spese per la casa piuttosto sostenute vi precludono la possibilità di acquisti inutili e voluttuari.

Toro. 21/4 – 20/5

Anche se con i colleghi non è tutto rose e fiori, il lavoro vi appaga e lo svolgete con passione e dedizione al di là dell’aspetto remunerativo. La vostra resistenza ai cambiamenti vi rende timorosi di fronte alle novità, ma la vita è bella perché è varia.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Complice la Luna in Bilancia, la giornata prende una buona piega. Comunicativa e socievolezza vi facilitano le cose almeno fino a che restate nel seminato. Nulla da ridire sul fronte sentimentale: la coppia veleggia tra progetti per il futuro, tenerezze e... conti

Cancro. 22/6 – 22/7

In quadratura a Plutone, la Luna crea disagio nella vostra sfera emotiva già ipersensibile per natura, scatenando qualche contesa nella coppia e nell’attività. Incomprensioni e contrattempi a livello legale. Lunghi iter burocratici e ritardo nella riscossione di crediti.

Leone. 23/7 – 23/8

Venerdì scorrevole in compagnia della Luna in Bilancia, che offre senso della misura e diplomazia. Voglia di spendere per qualcosa di bello. Frenate la loquacità, il desiderio di capire le cose in profondità può portare alla luce i fantasmi del passato.

Vergine. 24/8 – 22/9

Allontanate il sospetto, se avrete dei contrattempi non è detto che come voi immaginate, siano orditi da qualcuno che trama alle vostre spalle. Dovete lavorare un po’ sulla fiducia e sull’accoglienza delle new entry nella sfera delle amicizie.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Il passaggio della Luna nel vostro segno avviene in un clima un po’ contraddittorio. Amici, carriera e amore si contendono le vostre attenzioni. La varietà degli impegni lubrifica la mente e accantona quei pensieri su cui non vale la pena indugiare.

Scorpione. 23/10 – 22/11

La qualità del vostro lavoro è condizionata da distrazioni che vi obbligano a procedere a rilento o a tornare su questioni date ormai per risolte. Il bilancio odierno è positivo. Potete guardare con fiducia all’estate: ha in serbo per voi bellissime sorprese.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La settimana si avvia a una degna conclusione, grazie alla Luna che garantisce equilibrio, promuove interessi culturali e accende i riflettori sul look. Voglia di arte, di cultura, di esperienze che valorizzano creatività, confronti e scambi intellettuali.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Oggi vi ritrovate con l’amaro in bocca, a causa dell’ostilità tra la Luna e Plutone. Inibizioni, incomprensioni frutto di una comunicazione stentata. Ridimensionare un’ambizione può minare l’autostima, ma le circostanze richiedono compromessi.

Acquario. 21/1 – 19/2

Complice la Luna in Bilancia, la giornata si preannuncia gratificante. Un’esperienza formativa, l’armonia di coppia che fa ben sperare per il futuro. Tour virtuali o reali consentono un tuffo nelle bellezze artistiche. Sogni romantici, nuovi orizzonti.

Pesci. 20/2 – 20/3

Un weekend tutto da gustare, questo è il messaggio dal cielo per voi: Mercurio, Venere e Nettuno tutti schierati a vostro favore promettono grandi cose. Transiti eccellenti stemperano l’ansia e vi danno la spinta per andare avanti con i migliori presupposti.

