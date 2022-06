Oroscopo di oggi 11 giugno 2022 - Barbanera

Oroscopo di oggi 11 giugno 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 11 giugno

Ariete. 21/3 – 20/4

Riflettori puntati sul fronte economico. Non potendo contare su alcuni appoggi, meglio evitare le operazioni finanziarie che comportano rischi. Controllate con cura che non ci siano oneri pendenti o vecchi debiti sbadatamente dimenticati.

Toro. 21/4 – 20/5

Qualche imprevisto mette a soqquadro i piani per la giornata. Accettate di buon grado il cambiamento e riorganizzate le strategie. Un po’ di scompiglio, in amore e in famiglia, amplifica l’ansia, rendendovi inquieti e insicuri.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Probabilmente siete così presi dalla carriera o dallo studio, che i divertimenti oggi segnano il passo. Vietato sbuffare, le vacanze sono vicine...Potrete dare prova di grande serietà e non è detto che questo non venga notato da qualche superiore.

Cancro. 22/6 – 22/7

La Luna finalmente approda in Scorpione, e la vita magicamente vi sorride. Sogni premonitori, intuizioni fortunate, soluzioni inaspettate. Cambiando angolazione, sotto la polvere della quotidianità cogliete rassicuranti segnali in chi amate.

Leone. 23/7 – 23/8

Rasserenate il clima restando concentrati sul “qui e ora”, affrontando le questioni man mano che si presentano. Mai fasciarsi la testa prima... Possibili diverbi con gli amici o con un familiare, forse a causa di promesse fatte e non mantenute.

Vergine. 24/8 – 22/9

Sabato sereno sotto l’egida della Luna in Scorpione. Seppure non farete salti di gioia, potrete trascorrere delle ore piacevoli in compagnia. Le dimostrazioni di affetto dalle persone care vi aiuteranno a tenere a bada eventuali pensieri neri.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Non datevi pena per una leggera virata verso il rosso del conto in banca. In seguito potrete ammortizzare con qualche introito extra. Procedete speditamente sfruttando l’intelligenza, lo spirito pratico e le circostanze vantaggiose.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Passione e forza che nemmeno l’ostilità di Saturno riesce a spegnere. Nel lavoro siete determinati e aperti alla cooperazione. Avanti tutta! Periodo propizio per operazioni finanziarie, investimenti, accensione di mutui e compravendite.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Una nuova conoscenza vi darà preziosi insegnamenti da tenere ben celati nel cuore e a cui attingere per superare i prevedibili momenti difficili. Potete contare su impegno e senso di responsabilità, per dimostrare a chi vi osserva la vostra affidabilità.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Puntando sulla prontezza di riflessi, sulla fiducia che vi siete guadagnati con l’impegno, potete dare il via a un progetto a cui tenete molto. Per assicurarvi il pieno successo, dovrete apportare qualche piccola modifica o fare aggiustamenti.

Acquario. 21/1 – 19/2

Cercate di sdrammatizzare i contrasti di coppia e di appianare con il dialogo ogni incomprensione. Indossate qualcosa di azzurro per conciliare il sonno. Se vi sentite vittime di un torto, esigete pure delle scuse, ma scartate l’idea di rendere pan per focaccia.

Pesci. 20/2 – 20/3

Atmosfera promettente, grazie agli influssi astrali che vi danno manforte. In amore e nel lavoro sensibilità e intuito sono le vostre armi vincenti. Cogliete al volo con destrezza le eventuali occasioni, approfittando dell’attimo quanto mai fuggente.

