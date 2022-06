Oroscopo Leone di oggi 11 e domani 12 giugno

Oroscopo Leone di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 11 giugno?

Leone

Rasserenate il clima restando concentrati sul “qui e ora”, affrontando le questioni man mano che si presentano. Mai fasciarsi la testa prima... Possibili diverbi con gli amici o con un familiare, forse a causa di promesse fatte e non mantenute. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Leone e per tutti i segni

