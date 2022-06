Oroscopo di domani 13 giugno 2022 - Barbanera

Oroscopo di domani 13 giugno 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Ariete. 21/3 – 20/4

Dal felice incontro della Luna con Giove, a guadagnarci sono i vostri progetti più ambiti, gli studi, gli stage e gli orizzonti che si ampliano a dismisura. Un’iniziativa che vi sta a cuore, portata avanti con fiducia, entusiasmo e sicurezza nelle vostre abilità.

Toro. 21/4 – 20/5

Dopo un’attenta valutazione delle risorse possedute e degli ostacoli presenti sul cammino, saprete mettere a frutto le vostre migliori qualità. Il buonsenso e l’innata diffidenza vi aiuteranno a tenervi ancorati a terra, mentre lo sguardo vola alto.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Da oggi avrete Mercurio, vostro governatore, come compagno di “giochi”. Insieme farete viaggi, tratterete affari, soddisferete mille curiosità. Mantenete l’attenzione concentrata sugli obiettivi, frenando le illusioni con la razionalità che vi distingue.

Cancro. 22/6 – 22/7

Giornata produttiva per quanto riguarda il lavoro. Siete ambiziosi, ma sapete che per avere un raccolto abbondante, prima bisogna fare una buona semina. L’intesa con gli altri è discontinua. Insorgono malintesi, dovuti alla mancanza di tatto di qualcuno.

Leone. 23/7 – 23/8

Desiderio di cambiamenti ben indirizzato. Volontà di imporvi, di vivere con pienezza, di liberare con coraggio il fuoco che avete dentro. La Luna in trigono vi procurerà gli incontri e vi guiderà verso la vittoria in ogni eventuale sfida.

Vergine. 24/8 – 22/9

Lunedì a lenta carburazione. Come ogni inizio di settimana, di cose da fare ne avete una marea, ma la voglia è latitante e ve la prendete comoda. Gli impegni vi pressano? Niente panico: con determinazione e intelligenza, riuscirete a tenere testa a tutto.

Bilancia. 23/9 – 22/10

La Luna in Sagittario porta in dono vitalità e buonumore. Approfittatene per condurre a buon fine tutto quello che avete lasciato in sospeso. Sorprese e novità. Telefonate a un amico perso di vista oppure escogitate un programma effervescente per la serata.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Ordine e organizzazione sono i mezzi su cui fare affidamento per la buona riuscita delle vostre iniziative professionali. Spese impreviste. Grazie all’intraprendenza più smagliante del solito, si concretizza la possibilità di ottenere ottimi risultati.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Molto disinvolti e intraprendenti voi single: avrete tutta l’audacia di osare nuove conquiste e di alimentare l’interesse con sincero entusiasmo. Tra ingenuità e diffidenza, trovate il punto di mezzo. Risarcimento legale per un torto subito.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Concluderete felicemente le faccende di ordine pratico. Una pausa di riflessione vi aiuterà a dare il giusto valore a una questione che vi sta a cuore. Prestate attenzione ai rapporti interpersonali, cercando di essere più diplomatici: potrebbero nascere rivalità.

Acquario. 21/1 – 19/2

La Luna in Sagittario è una mano santa per il vostro umore. Affrontate la giornata con piglio rampante, già di per sé garanzia di riuscita. Le circostanze vi irritano, ma lo scambio con i colleghi è stimolante e proficuo. Nuove conoscenze.

Pesci. 20/2 – 20/3

Protagonista odierna la Luna in Sagittario che, nelle vesti del capo severo, sale in cattedra a dispensare pillole di saggezza e consigli non richiesti. Stasera dedicatevi all’arte, al cucito, al ricamo: mettendo in movimento le mani, la mente si acquieta.

