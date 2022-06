Oroscopo Capricorno di oggi 14 e domani 15 giugno

Oroscopo Capricorno di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 14 giugno?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Capricorno

Punti sul vivo da un rimprovero, forse immeritato, sarete tentati di chiudervi in voi stessi, ma un’occasione improvvisa vi fa uscire dalla tana. Voglia di esperienze nuove, pur nel rispetto dei vostri saldi e sacrosanti valori. Ma mediare si può. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Capricorno e per tutti i segni

