Oroscopo di domani 15 giugno 2022 - Barbanera

Oroscopo di domani 15 giugno 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di domani 15 giugno

Ariete. 21/3 – 20/4

La diatriba fra la Luna e Marte chiama in causa la carriera: le vostre ambizioni mal si accordano con i tempi biblici e la cautela dei vostri superiori. Piccoli ripensamenti in relazione alle vacanze ormai prossime. Sfasamento e azioni inopportune.

Toro. 21/4 – 20/5

Determinazione, intraprendenza e disponibilità verso il mondo esterno: questi sono i doni che il cielo ha in serbo per voi. Incontri piacevoli. Miscelando nelle giuste dosi il tempismo, le aspirazioni e l’impegno, avrete la garanzia del successo.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Gli aspetti odierni vi rendono meno intraprendenti nei rapporti con gli altri, forse anche più taciturni, ma vi conferiscono maggiore concretezza. È giunta l’ora di costruirvi una situazione professionale più stabile, ma dovete operare con pazienza.

Cancro. 22/6 – 22/7

Contro di voi rema la Luna, che vi sottrae concretezza, ma Urano gioca a vostro favore. Con un pizzico di fortuna, recuperate alla grande un ritardo. Superata la naturale riservatezza, apprezzerete l’effetto stimolante di nuove amicizie gentili e discrete.

Leone. 23/7 – 23/8

Un’amara realtà: non tutti sono leali come voi, specie quando si ventilano promozioni. Infatti qualcuno sta cercando di farvi le scarpe. Frequentate persone di mentalità aperta: uscite dal conformismo e dalla banalità dei luoghi comuni.

Vergine. 24/8 – 22/9

Sostenuta da Urano, la Luna in Capricorno vi consente di cogliere tutti i lati di un problema e di dire e fare la cosa giusta al momento giusto. Ottima giornata per le partenze, ideale per un’affascinante escursione in montagna. Clima disteso.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Un giovedì poco esaltante. Sottili dubbi continuano a darvi del filo da torcere e la vostra dolce metà vi appare sotto una luce poco idilliaca. Contraddizioni da sanare, ricorrendo subito alla vostra consueta maestria nel conciliare gli opposti.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Luna e Plutone, un’accoppiata vincente che preannuncia una spinta alle ambizioni e un entusiasmo ben riposto nelle vostre possibilità di successo. Buone opportunità nel lavoro, ambiente sereno, rapporti cordiali con gli altri, riequilibrio psicofisico.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Un’atmosfera tranquilla. Senza scosse o avvenimenti esaltanti, sono le piccole cose che comunque vi fanno sentire più sicuri e appagati. Se avete dei crediti, dei rimborsi da riscuotere, attivatevi oggi per richiedere quanto vi è dovuto.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Carriera, soldi e amicizie non vi danno pensieri, punto dolente la famiglia che si mostra un po’ indifferente o meglio insofferente ai vostri slanci. Riuscire nella difficile impresa di conquistare chi vi piace? Sarà per lo più questione di... approccio.

Acquario. 21/1 – 19/2

Se la giornata si prospetta monotona, la compagnia delle persone care saprà ravvivarla. Amici e familiari sono un ottimo antidoto contro la noia. Potrebbe esserci una buona occasione per analizzare ciò che ultimamente vi angustia o vi inquieta.

Pesci. 20/2 – 20/3

Dolcissima Venere in Toro oggi ben sostenuta dalla Luna. I sogni e le chimere le lasciate nel cassetto, per vivere pienamente il magico presente. Il desiderio di arrivare in alto vi rende così decisi e sicuri da meritarvi il rispetto di chi vi circonda.

