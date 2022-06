Oroscopo di domani 18 giugno 2022 - Barbanera

Oroscopo di domani 18 giugno 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di domani 18 giugno

Ariete. 21/3 – 20/4

Se siete in partenza, la Luna in Acquario promette spostamenti piacevoli e incontri interessanti. Esperienze formative, contatto con idee innovative. Niente da fare sul fronte delle conquiste, divertitevi rimanendo protetti nella vostra torre d’avorio.

Toro. 21/4 – 20/5

L’imprevisto è ciò che dà sapore alla vita. In amore, mentre qualcuno come un ladro esce dalla porta di servizio, qualcun altro fa un’entrata trionfale. In ufficio vi barcamenate, ma se siete in carriera, vi tocca sudare sette camicie per stare al passo con i colleghi.

Gemelli. 21/5 – 21/6

La giornata scorre in un clima di idealismo e di apertura mentale, con la Luna in Acquario. Condividete con gli amici iniziative di ampio respiro. Concedetevi una breve vacanza da spendere dove e con chi volete. Ottimo per il gioco di squadra.

Cancro. 22/6 – 22/7

Le priorità nella professione richiedono massimo impegno. Progetti azzeccati vi consentono di mettervi in luce. Sentimenti in sordina: non si può avere tutto. Un legame affettivo o familiare è un nodo da sciogliere. La vostra vita ne trarrà un gran giovamento.

Leone. 23/7 – 23/8

Sabato nervoso sull’onda di tensioni fra il vostro partner e gli amici. Il lavoro rincara la dose, alimentando incertezze e senso di precarietà. L’attitudine a decidere è minata da dubbio: rinviate scelte o decisioni al recupero del self-control.

Vergine. 24/8 – 22/9

Incassi e soddisfazioni sono a portata di mano. Impostate tranquillamente ora progetti che si sviluppano nel tempo, senza farvi prendere dalla fretta. Qualche interferenza esterna mette un po’ a soqquadro la vostra organizzazione. Noie che durano poco.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Sostenuta dalla vostra fantasia e da un’energia forte, la creatività va al massimo, permettendovi di esprimere il vostro potenziale in idee originalissime. Intesa profonda con un vecchio amico, con il quale vi lasciate andare a confidenze molto intime.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Le discussioni in famiglia sono all’ordine del giorno ma per molti di voi non è una novità, anzi è una consuetudine. Verranno tempi migliori. Cos’è questa frenesia? Il tentativo di mettere ordine in varie faccende? Affrontate una cosa alla volta.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Vitalità e forza fisica vi daranno l’energia per uscire, fare scampagnate, rispondere adeguatamente agli stimoli offerti dalla bella stagione. L’amore è sensuale, i colpi di fulmine colpiscono laddove meno ve l’aspettate. State in campana!

Capricorno. 22/12 – 20/1

Interessi filosofici e spirituali, forse in un’associazione umanitaria. È possibile che dobbiate aiutare qualcuno: fatelo senza fanfare né vanterie. Coltivate degli hobby per rilassarvi, specie se ultimamente ci sono fastidiosi attriti con i colleghi.

Acquario. 21/1 – 19/2

Amicizie e carriera vi danno soddisfazioni. Nei sentimenti, un bel calcio al passato e via, per ricominciare da capo, ma è più facile a dirsi che a farsi. Sul fronte famiglia e lavoro non c’è tregua, ma se sarete lungimiranti, i contrasti dureranno ben poco.

Pesci. 20/2 – 20/3

Il settore familiare vive un momento sereno, i cuori in coppia esprimono dei desideri molti dei quali si realizzano nel modo e nei tempi sperati. Un amore misterioso vi attrae? Avete il solletico nelle vene, ma non esagerate nello scoprirvi emotivamente.

