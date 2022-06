Oroscopo di oggi 17 giugno 2022 - Barbanera

Oroscopo di oggi 17 giugno 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 17 giugno

Ariete. 21/3 – 20/4

Complice la Luna e Giove, avete in tasca una polverina magica per compiere prodigi. Bei sogni d’amore e di lavoro pronti per diventare realtà. Nati per vincere, avete le carte in regola per scalare le vette della vita e godervi lo spettacolo dall’alto.

Toro. 21/4 – 20/5

La curiosità è da alimentare, se porta dinamismo, ma con qualche cautela, per non alterare i ritmi regolari essenziali per il vostro benessere. Saldo l’equilibrio emotivo, i piccoli imprevisti nella quotidianità danno lezioni di cui fare tesoro.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Confidare i fatti vostri a un amico saggio e disponibile all’ascolto è il modo migliore per fare chiarezza, prima di tutti in voi stessi. Viaggio professionale con finale felice. Tornate a casa con dei soldi in più e buone prospettive future.

Cancro. 22/6 – 22/7

Il confronto con gli altri genera ansia? Ridimensionatela, e tenete presente che la vostra riservatezza può essere scambiata per indifferenza. Opponete un netto rifiuto alle proposte che solleticano le ambizioni, ma a cui non potete far fronte.

Leone. 23/7 – 23/8

In primo piano una gran voglia di trasmettere energia positiva a chi avete accanto. Attrarrete nella vostra orbita anche personaggi insospettabili. Razionalità, ordine mentale e un tocco di fortuna è quanto di meglio avete a disposizione negli imprevisti.

Vergine. 24/8 – 22/9

Regna il caos nella vostra attività? Rispondete con elasticità alle esigenze del momento, rispettando però i vostri tempi. Vita sociale in espansione. Tenete conto di alcune innovazioni valide, su cui potrete facilmente impostare nuove iniziative.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Pace nella coppia. La reciproca ammissione dei torti e lo spiegare le proprie ragioni darà a entrambi la sensazione di venire compresi e rispettati. Bella la consapevolezza di essere al sicuro. Piena fiducia negli affetti: dolce metà, familiari e amici.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Venerdì non proprio esaltante, con la Luna poco disponibile nei vostri confronti. Nelle faccende pratiche e domestiche, oggi rischiate di fare fiasco. Prevedibile la richiesta di maggior collaborazione in casa, date la precedenza al bisogno di serenità.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Grande alleata la Luna in Acquario, che vi fornisce la capacità di trovare alternative e di uscire dagli schemi abituali per esplorare nuovi percorsi. Con il partner la comunicazione è fluida. Scambiarvi opinioni, confrontarvi, vi apre la mente e il cuore.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Difficile accordo tra dovere e pigrizia. Da un lato vorreste sonnecchiare in piena libertà, dall’altro non potete ignorare il senso di responsabilità. Incerti sul da farsi, poco convinti delle vostre scelte, vi chiudete in un religioso e riflessivo silenzio.

Acquario. 21/1 – 19/2

La giornata fila via con il vento in poppa, grazie al corteggiamento della Luna a Mercurio e Giove. Progetti futuribili grandiosi, ma saldamente ancorati alla realtà. Propensi a mettervi in gioco, smaniosi di novità, cambiando schemi e abitudini potete rinnovare la vita.

Pesci. 20/2 – 20/3

Fermento di progetti e opportunità da realizzare in gruppo. Siete dinamici e grintosi, però in team rendete di più. Lo scambio è importante. Gli amici vi distraggono dal pensiero di qualcuno che vi manda su di giri, ma gioca a nascondino.

