Oroscopo Toro di oggi 18 e domani 19 giugno

Oroscopo Toro di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 18 giugno?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni:Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Toro

L’imprevisto è ciò che dà sapore alla vita. In amore, mentre qualcuno come un ladro esce dalla porta di servizio, qualcun altro fa un’entrata trionfale. In ufficio vi barcamenate, ma se siete in carriera, vi tocca sudare sette camicie per stare al passo con i colleghi. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Toro e per tutti i segni

© Riproduzione riservata