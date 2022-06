Oroscopo Capricorno di oggi 23 e domani 24 giugno

Oroscopo Capricorno di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 23 giugno?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Capricorno

Sotto il tiro della Luna in Ariete che riesce a destabilizzarvi, correte il rischio di reagire in modo sproporzionato a persone e situazioni. Meglio nel pomeriggio. Non farvi prendere in contropiede dagli imprevisti potrebbe anche essere arduo, ma avete stoffa. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Capricorno e per tutti i segni

