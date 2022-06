Oroscopo di oggi 23 giugno 2022 - Barbanera

Oroscopo di oggi 23 giugno 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 23 giugno

Ariete. 21/3 – 20/4

Uno stato di incertezza vi scombussola e vi fa sentire inadeguati, la vostra fiducia nel futuro però ha la meglio sui fantasmi del passato. Ogni azione suscita una reazione, ma siete pronti ad assumervi le responsabilità del vostro operato.

Toro. 21/4 – 20/5

Rivedete un lavoro già fatto, se avvertite la sensazione che per la distrazione o per la fretta abbiate tralasciato qualche dettaglio importante. Maggiore prudenza potrà produrre buoni frutti, ma di fatto giocare in difesa raffredderà la spontaneità degli slanci.

Gemelli. 21/5 – 21/6

La Luna in Ariete, affiancata da Saturno, con un colpo di mano fa piazza pulita dei dubbi e delle incertezze, e mette in circolo nuove idee. Venere finalmente fa il suo ingresso trionfale nel vostro cielo: dedicatevi al partner con tutto il cuore.

Cancro. 22/6 – 22/7

Contrastata da Plutone, la Luna ha su di voi un effetto irritante. Progetti che procedono al rallentatore conditi da nervosismo e impazienza. Suscettibili e permalosi, prendete una cantonata dietro l’altra e pretendete anche di aver ragione.

Leone. 23/7 – 23/8

Stamattina sì che siete pimpanti! Il bisogno di stimoli forti, di azione, grazie a un incendiario trigono di Fuoco della Luna, sarà prontamente soddisfatto. Sfoggiate una grinta incredibile, siete attenti, vitali ed effettuate scelte rapide ed azzeccate. Bravi!

Vergine. 24/8 – 22/9

Giornata ideale per mettere a frutto il vostro pragmatismo, specie negli affari. Tutto ciò che non è trasparente è sicuramente da cestinare. Operando con tempismo, otterrete risultati lusinghieri. Crescono le occasioni per i liberi professionisti.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Riflettendo sul comportamento di un familiare che ha deluso le vostre aspettative, riconoscerete anche i vostri errori. Comportamenti sbrigativi. Anche a voi sempre misurati può capitare di perdere la bussola. Uno scontro può essere liberatorio.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Il settore economico è stabile, ma state in campana, sono possibili delle novità. La vostra attività richiede impegno, per questo oggi il cuore sonnecchia. Potreste dare un peso eccessivo alle controversie sul lavoro, provocare tempeste in un bicchier d’acqua.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Miracolosa la Luna in Ariete che al mattino, con una mossa fulminea, spazza via tutte le preoccupazioni e vi conferisce uno sprint davvero eccezionale. Di fronte a certe occasioni, avrete una rapidità di azione che non lascerà spazio ai ripensamenti.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Sotto il tiro della Luna in Ariete che riesce a destabilizzarvi, correte il rischio di reagire in modo sproporzionato a persone e situazioni. Meglio nel pomeriggio. Non farvi prendere in contropiede dagli imprevisti potrebbe anche essere arduo, ma avete stoffa.

Acquario. 21/1 – 19/2

Per merito dell’amichevole sestile della Luna, la mattinata si prospetta brillante, all’insegna del dinamismo e delle iniziative rapide ma vincenti. Immersi nel solito carosello di amici e impegni vari, riducete ai minimi termini qualunque problema.

Pesci. 20/2 – 20/3

Le energie vi assistono, la lucidità non vi manca, ma le impennate di orgoglio possono attirarvi antipatie. Favorite la sorte con una buona azione. Fra l’insicurezza in voi stessi e l’esagerata fiducia nelle vostre capacità, scegliete la via mediana.

