Oroscopo di oggi 24 giugno 2022 - Barbanera

Oroscopo di oggi 24 giugno

Ariete. 21/3 – 20/4

In amore qualcosa si muove. E se ancora siete in bilico tra varie situazioni, preparatevi a un incontro che allontanerà ogni indecisione. Intesa nell’attuazione di un progetto comune nella coppia che getta basi solide per il vostro futuro.

Toro. 21/4 – 20/5

La Luna e Urano camminano appaiati. Avete tantissimi buoni motivi per vivere la giornata sull’onda della passione, delle novità e dell’entusiasmo. È il grande amore che bussa alla porta? Inutile chiederselo, di fatto dominano emozioni mai provate prima.

Gemelli. 21/5 – 21/6

In linea di massima, potete contare su atmosfere domestiche distese e relazioni familiari rassicuranti. Buone intuizioni, finanze in rialzo. Sogni importanti su cui riflettere. Un’opportunità da non rimandare per ottenere ciò che desiderate.

Cancro. 22/6 – 22/7

La Luna alleata oggi vi restituisce certezze, vigila sui vostri investimenti, cura le pubbliche relazioni e smussa gli spigoli del vostro carattere. Dopo aver corso a perdifiato per l’intera settimana, avete un solo desiderio: darvi alla pazza gioia...

Leone. 23/7 – 23/8

Malumore in vista! Niente passi falsi sul lavoro, specie con i collaboratori e i soci in affari, rischiate di entrare in rotta di collisione. I rapporti con i vostri cari sono cordiali, anche se con il partner c’è da ridire: la gelosia appanna la vista.

Vergine. 24/8 – 22/9

Oggi potete dormire sonni tranquilli: la serenità è garantita. È la giornata giusta per godervi il calore e l’affetto delle persone che amate. La vostra professione riceve stimoli positivi. Dimostrazioni concrete di amore da parte della dolce metà.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Atmosfera brillante per i single! L’arrivo di Venere in Gemelli ringalluzzisce il cuore, fa girare la testa verso il futuro, dimenticando il passato. La dea dell’amore inserisce tra i mille impegni un appuntamento per qualche coccola a voi stessi.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Fare colpo su chi vi piace non è un problema, più difficile è fidarvi. Anche se in verità siete voi i primi a rompere le righe e a uscire dal seminato. Possibili errori di distrazione nell’attività: cercate di non farvi prendere in castagna, concentratevi!

Sagittario. 23/11 – 21/12

È il momento in cui è necessario cambiare qualche abitudine familiare, riordinare le idee, alcune situazioni e anche i rapporti interpersonali. Meglio dei piccoli mutamenti che le rivoluzioni radicali, non opponetevi alle proposte innovative.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Le certezze oggi ve le offre la Luna. Un pizzico di fortuna come condimento alle vostre qualità professionali trasforma il precariato in stabilità. Tutto scorre nel migliore dei modi. Iniziative fortunate in campo finanziario, acquisti sfiziosi per la casa.

Acquario. 21/1 – 19/2

Venerdì in sordina. Avete voglia di novità. Forse è la noia che vi assale? Le entrate di denaro regalano più certezze al vostro futuro. Tisane e dieta. Mantenete il buonumore che ci vuole per affrontare la monotona routine della vita quotidiana.

Pesci. 20/2 – 20/3

Potete contare sull’aiuto di personaggi di spicco, se volete allargare il raggio di azione della vostra attività. Viaggi di lavoro e di piacere. L’amore per voi occupa un posto del tutto speciale e se avete qualcuno vicino, tenervelo ben stretto.

