Oroscopo Toro di oggi 25 e domani 26 giugno

Oroscopo Toro di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 25 giugno?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni:Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Toro

La Luna, supportata da Nettuno e Plutone, riscalda la vostra vita e vi rende capaci di slanci generosi. Seguite di più il cuore. Vi indicherà la strada da percorrere. Una scelta che non avevate previsto potrà rivelarsi un successo. Novità nelle associazioni culturali. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Toro e per tutti i segni

