Oroscopo Vergine di oggi 29 e domani 30 giugno

Oroscopo Vergine di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 29 giugno?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Vergine

Lucidità e intuito vi consentiranno di avanzare richieste, ampliare l’attività, sganciarvi da situazioni poco soddisfacenti, legami affettivi inclusi. La competizione nel lavoro vi vedrà vincenti, ma non venite meno alle regole del vostro modus operandi. Leggi anche l'Oroscopo di domani per la Vergine e per tutti i segni

© Riproduzione riservata