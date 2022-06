Oroscopo Capricorno di oggi 30 giugno e domani 1 luglio

Oroscopo Capricorno di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 30 giugno?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Capricorno

La Luna ancora in Cancro punta i riflettori sugli affetti. In famiglia e nella coppia l’armonia non è una certezza, ma una faticosa conquista. Screzi, spese esagerate e musi lunghi sono il risultato della complicata equazione lavoro-amore. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Capricorno e per tutti i segni

