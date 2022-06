Oroscopo Leone di oggi 30 giugno e domani 1 luglio

Oroscopo Leone di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 30 giugno?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Leone

Ultimo giorno del mese meditativo. Una buona occasione per affrontare con tranquillità e coraggio i vostri sentimenti, e per prendere atto di alcune verità. Sul vostro schermo personale va in onda un film nostalgico che vi intenerisce il cuore. Emozioni. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Leone e per tutti i segni

