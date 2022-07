Oroscopo Sagittario di oggi 1 e domani 2 luglio

Oroscopo Sagittario di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 1 luglio?

Sagittario

Le ferie finalmente non sono un miraggio e potete tranquillamente fare i bagagli, con l’appoggio prezioso della Luna in un segno di Fuoco. Vi basta un bel sorriso, per fare in modo che le vostre richieste siamo subito accolte con assenso. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Sagittario e per tutti i segni

