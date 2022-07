Oroscopo Leone di oggi 2 e domani 3 luglio

Oroscopo Leone di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 2 luglio?

Vivaci ed eccentrici, forse troppo, spronati come siete dalla quadratura lunare con Urano. Potreste non accorgervi di un errore di valutazione. Prendetevi cura delle persone che amate, tralasciando, solo per una volta, il vostro hobby preferito. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Leone e per tutti i segni

