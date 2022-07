Oroscopo di oggi 3 luglio 2022 - Barbanera

Oroscopo di oggi 3 luglio 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Ariete. 21/3 – 20/4

In questa domenica difficilmente riuscirete a stare con le mani in mano. Il trigono lunare con Marte vi eccita e vi tiene non poco sulle spine. Sete di avventura... Zaino in spalla, e in quattro e quattr’otto, vi trasformate in perfetti esploratori.

Toro. 21/4 – 20/5

Avete bisogno di un po’ di riposo, complice anche la disarmonia mattutina della Luna nei vostri confronti. Staccare la spina dagli impegni vi farà bene. Trascorrete più tempo in compagnia delle persone che amate, magari portando tutti a pranzo fuori.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Utilizzate con parsimonia il fascino concessovi dal sestile lunare con Mercurio, o potreste, vostro malgrado, cacciarvi in qualche guaio. Siete versatili e potete adattarvi a una infinità di occupazioni. Le occasioni certo non mancheranno.

Cancro. 22/6 – 22/7

Prendere in mano le redini della situazione non è poi così difficile come vi era sembrato di primo acchito. Basterà che lo vogliate davvero. Allontanate le preoccupazioni materiali. Potrete di sicuro risparmiare qualcosa successivamente.

Leone. 23/7 – 23/8

Un po’ di gelosia all’interno della coppia, a causa dei bisticci fra la Luna e Saturno, ma per il resto la vostra giornata sarà entusiasmante. Non criticate l’operato altrui, fatevi in quattro affinché tutto vada come previsto. Ottima soluzione!

Vergine. 24/8 – 22/9

Invece di restare da soli, perché non chiamate un vostro amico che non vedete da tempo per una rimpatriata? Farà piacere di sicuro a entrambi. Condividere è meglio che tenersi tutto dentro. Anche se costa un po’ di fatica esporvi apertamente.

Bilancia. 23/9 – 22/10

L’inquietudine è passata, e con l’animo tranquillo potete dedicarvi a una piacevole domenica di divertimento insieme agli amici e alla famiglia. Approfittate del caldo per un tuffo rigenerante in mare o tutt’al più in piscina. Benessere assicurato!

Scorpione. 23/10 – 22/11

Via quel broncio dal viso, e mettetevi ai fornelli, per preparare qualche buon manicaretto, per rendere felici i componenti della famiglia. Il successo è assicurato, se non vi lasciate dominare dalla fretta. E non fate troppe cose alla volta.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Grazie alle ampie vedute donatevi in mattinata da una Luna benevola, conducete gli altri senza timore verso piccole eccitanti imprese. Che guida esperta! Seguite il vento del cambiamento senza alcun timore. Eviterete così noia e routine insopportabili.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Qualcuno turba l’armonia del vostro giorno di riposo, ma voi non vi fate affatto impensierire. Magari dovrete cambiare piano o strategia. Il libretto di istruzioni del nuovo mobile non è granché, ma ce la farete ugualmente a montarlo.

Acquario. 21/1 – 19/2

A parte un’iniziale timidezza per via dell’opposizione lunare a Saturno, andrete molto bene. Non fatevi assalire da paure infondate. Se organizzate tutto il tempo a disposizione, riuscirete a fare più cose del previsto. Meglio così!

Pesci. 20/2 – 20/3

Lontani da telefono e social, avete voglia di passare una domenica all’aria aperta. Una passeggiata in mezzo alla natura, perché no? Avete tutti gli strumenti per fare meglio, ma per ora volete rimandare gli affari a un altro momento.

