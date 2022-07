Oroscopo Sagittario di oggi 4 e domani 5 luglio

Oroscopo Sagittario di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 4 luglio?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Sagittario

Una lenta questione burocratica vi frena, proprio quando avevate preso un bello slancio. Dovrete pazientare, dato che non c’è altro da fare. Nella coppia non è sempre facile andare d’amore e d’accordo. Avete bisogno pure dei vostri spazi. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Sagittario e per tutti i segni

