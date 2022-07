Oroscopo Capricorno di oggi 5 e domani 6 luglio

Oroscopo Capricorno di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 5 luglio?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Capricorno

Avete una marcia in più nel mondo degli affari, per merito della consonanza tra la Luna e Plutone. Occorre costanza e volontà? Ne avete da vendere. Andate dritti verso l’obiettivo senza tergiversare. Certo, se in qualche occasione foste meno brutali... Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Capricorno e per tutti i segni

