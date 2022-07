Oroscopo Ariete di oggi 6 e domani 7 luglio

Oroscopo Ariete di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 6 luglio?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Ariete

Non fate affidamento su un colpo di fortuna, dovendo rispondere alle domande per un colloquio di lavoro. Meglio una preparazione impeccabile. Siete sotto il tiro dell’opposizione lunare a Giove. Attendete il vostro turno senza saltare la fila. Leggi anche l'Oroscopo di domani per l'Ariete e per tutti i segni

© Riproduzione riservata